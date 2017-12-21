Коррупция в ГМС может быть угрозой для безвизового режима - посол

Дело о коррупции в руководстве Государственной миграционной службы может быть угрозой для действия безвизового режима Украины с ЕС.

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Об этом в интервью "Европейской правде" заявила посол Франции в Украине Ізабелю Дюмон.

"К слову о визовой либерализации: хочу отдельно отметить историю с паспортами. Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины – это очень серьезно", - отметила Дюмон.

Речь идет о деле агента НАБУ, которого задержали сотрудники СБУ во время попытки дать взятку заместителю председателя ДМС Дине Пимаховой.

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В НАБУ утверждают, что их агент проводил спецоперацию по разоблачению чиновницы. Они обнародовали видео, на котором Пимахова обещает за 30 тысяч долларов незаконно оформить гражданство иностранцу.

"Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - заверила посол.