Медведчук нажаловался ГПУ, что СБУ «шьет» ему государственную измену

Председатель совета Центра «Правовая держава» Виктор МЕДВЕДЧУК обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра «Правовая держава».

В частности, пресс-служба заявляет, что «В.МЕДВЕДЧУКУ было известно о попытке фальсифицирования доказательств с целью организации против него незаконного уголовного преследования, связанного с пресловутым «отравлением Виктора ЮЩЕНКО», и что «в настоящее время эти обстоятельства стали предметом расследования в Генеральной прокуратуре Украины».

Также, заявляет пресс-служба, В.МЕДВЕДЧУКУ «известно о том, что на протяжении последних месяцев, выполняя конкретный политический заказ, в СБУ фальсифицируются доказательства для возбуждения уголовного дела по обвинению в государственной измене ряда оппонентов В.ЮЩЕНКО, в том числе и против самого В.МЕДВЕДЧУКА», и что «руководит этой преступной деятельностью» один из заместителей председателя СБУ. В связи с этим В.МЕДВЕДЧУК обратился к генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ.

При этом пресс-служба заявляет, что «Президент В.ЮЩЕНКО и отдельные политические силы уже достаточно долгое время используют имя В.МЕДВЕДЧУКА в различных политических спекуляциях, пользуясь тем, что в последние годы он принципиально отошел от публичной политики».

«К сожалению, в эти грязные инсинуации, которые заметно усилились с приближением конца нынешнего политического режима, без стеснения втягиваются органы прокуратуры и СБУ. Следует сказать, что последняя уже давно запятнала себя безосновательными заявлениями о якобы причастности В.МЕДВЕДЧУКА к различным противоправным действиям», - говорится в заявлении.