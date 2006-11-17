Толстоухов возглавит функциональное обследование центральных органов

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 16 ноября образовал Координационный совет по вопросам проведения функционального обследования центральных органов исполнительной власти и утвердил его должностной состав. Возглавляет Координационный совет министр Кабинета Министров.

Координационному совету поручено провести в месячный срок учредительное заседание, на котором рассмотреть и утвердить общий план-график проведения функционального обследования центральных органов исполнительной власти, предусмотрев мероприятия по проведению до конца 2006 года функционального обследования министерств и представление по его результатам предложений по повышению эффективности их управленческой деятельности.

Также Координационный совет должен обеспечить согласование действий центральных органов исполнительной власти по организации и проведению их функционального обследования и подготовке по его результатам обобщенных предложений по реформированию структуры центральных органов исполнительной власти.

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