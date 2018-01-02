Идея "русского мира", которую продвигает Кремль, окончательно провалилась — архиепископ

Секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что идея "русского мира" провалилась.

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Кремль продолжает продвигать провальную идею, как пишет "Главред".

"Да, бесспорно, идея "русского мира" провалилась. Однако Кремль продолжает ее продвигать так же, как в 1970-80-х годах продвигал идею коммунизма при всей наглядной неосуществимости и абсурдности его построения", — отметил собеседник.