Ющенко поедет в Черкассы, чтобы получить информацию из первых уст

16:02, 15 июня 2009
Политика
1057 0

Программа рабочей поездки

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область, которая состоится в рамках программы региональных поездок главы государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, в Черкассах В.ЮЩЕНКО ознакомится со строительством областной детской больницы и примет участие в открытии областного нейро-сосудистого центра.

Также Президент посетит областной кардиологический центр и примет участие в церемонии открытия центра повышения квалификации врачей.

“Во время экономического и политического кризиса Президенту необходимо получать информацию из регионов из «первых уст». Потому В.ЮЩЕНКО в рамках программы региональных поездок еженедельно осуществляет рабочие поездки по областям Украины”, - отмечает пресс-служба.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter