Ющенко поедет в Черкассы, чтобы получить информацию из первых уст

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область, которая состоится в рамках программы региональных поездок главы государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, в Черкассах В.ЮЩЕНКО ознакомится со строительством областной детской больницы и примет участие в открытии областного нейро-сосудистого центра.

Также Президент посетит областной кардиологический центр и примет участие в церемонии открытия центра повышения квалификации врачей.

“Во время экономического и политического кризиса Президенту необходимо получать информацию из регионов из «первых уст». Потому В.ЮЩЕНКО в рамках программы региональных поездок еженедельно осуществляет рабочие поездки по областям Украины”, - отмечает пресс-служба.