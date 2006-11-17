Партия регионов: СНБО превысил полномочия

Партия регионов считает, что Совет национальной безопасности и обороны превысил свои полномочия, включив в рассмотрение на сегодняшнем заседании вопросы, которые относятся к компетенции Кабинета министров.

Об этом заявил народный депутат из фракции Партии регионов Владимир ДЕМИДКО, сообщает сайт партии.

“Сегодня на заседание СНБО были вынесены вопросы, которые относятся к компетенции Кабинета министров Украины: вопросы ЖКХ, деятельности органов исполнительной власти по реализации конфискованного имущества и другие. Таким образом, СНБО пытается понемногу узурпировать властные полномочия Кабмина и руководить его деятельностью, давая ему при этом необходимые указания», - сказал В.ДЕМИДКО.

Именно поэтому, отметил он, СНБО выходит за пределы собственных полномочий, включая в свою повестку дня вопросы, которые относятся к компетенции Кабмина.

”В связи с этим вынуждены будем считать необходимым внести изменения в законы Украины “Об основах национальной безопасности Украины” и “О Совете национальной безопасности и обороны Украины”, - добавил В.ДЕМИДКО.

По его словам, большую обеспокоенность вызывает тот факт, что сегодня деятельность Кабинета министров Украины – высшего органа в системе исполнительной власти - последовательно и систематически пытаются подчинить Совету национальной безопасности и обороны. Этот орган является координационным органом при Президенте Украины, и существует угроза предоставления ему неприсущих функций относительно контроля над действиями и решениями Кабмина.

В.ДЕМИДКО напомнил, что, в частности, статьей 30 проекта Закона «О Кабинете Министров Украины» в редакции Президента Украины определялось, что Кабинет министров Украины в сфере национальной безопасности и обороны подконтролен СНБО, который координирует деятельность органов исполнительной власти в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялось заседание СНБО. На заседании рассматривались вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Украины и основных направлениях его реформирования, дальнейшего сотрудничества Украины в рамках СНГ и другие вопросы.