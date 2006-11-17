Ехануров: В Нашей Украине сработала технология имени Тимошенко

Один из лидеров “Нашей Украины” Юрий ЕХАНУРОВ в интервью Украинской правдесказал, что указание завершить первую часть третьего съезда партии и перенести решение организационных вопросов на три недели позже поступило от почетного председателя НСНУ Виктора ЮЩЕНКО. Речь идет о том самом звонке ЮЩЕНКО, который “сбросил” председатель политсовета партии Роман БЕССМЕРТНИЙ, и который позже перевели на телефон ЕХАНУРОВА.

“Когда состоялся этот разговор, как раз выступал Роман Безсмертний. Меня соединил Петр Ющенко. Мы спокойно, нормально переговорили с президентом. Он спросил: "Как идет съезд?". Я в двух словах ему рассказал.

Президент сказал: "Нужно съезд завершать". Я говорю: "Роман Петрович только что сказал, что в марте проведем еще один съезд". Президент отвечает: "Абсолютно рациональное предложение. Нужно съезд завершать, и все". Я говорю: "Тогда я ставлю вопрос об избрании совета, сейчас за это проголосуем, и все".

ЕХАНУРОВ и до сих пор считает, что “весь предыдущий президиум "Нашей Украины" должен идти в отставку, поскольку получил негативную оценку”. (Напомним, что Юрий Иванович предлагал провести “очищение” партии еще год назад).

Невзирая на то, что на съезде были реализованы попытки переформатировать НСНУ, ЕХАНУРОВ до сих пор считает, что “если эту чистку не провести, то "Наша Украина" может умереть от самоотравления”.

“Я хотел бы, чтобы вы понимали, – сказал политик, - у меня нет каких-то личных проблем ни с Порошенко, ни с Третьяковім, ни с Жванией, ни с кем-то другим. У меня нормальные человеческие отношения с ними. Но есть вопрос политической целесообразности их пребывания в руководстве партии”.

Вместе с тем ЕХАНУРОВ считает, что поражение Нашей Украины на выборах и падение рейтингов: “минус 8–10 процентов за счет пребывания определенных людей в избирательном списке” вызваны внешними факторами.

“Сработала технология имени Юлии Владимировны. Можно легко увидеть, кто этими событиями воспользовался. Вряд ли выиграл Зинченко, его просто использовали в черную. Я могу признать – они очень мощно, классно сработали с точки зрения пиар–технологий.

Возник вопрос восприятия населением определенных лиц в "Нашей Украине". Политическая целесообразность диктовала, чтобы эти ребята отошли от активной политики. Тогда бы мы выиграли выборы. А поскольку они не отошли, то негатив – скорее всего, несправедливый – он сработал”.