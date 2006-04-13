Подал в отставку первый зам Ивченко
Об этом сообщил источник в Кабинете Министров
Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей ЛОПУШАНСКИЙ написал заявление об увольнении в связи с избранием народным депутатом Украины. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
По словам собеседника агентства, А.ЛОПУШАНСКИЙ написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщал УНИАН, А.ЛОПУШАНСКИЙ занимал должность первого зампреда правления «Нафтогаза Украины» с июля 2005 года.
А.ЛОПУШАНСКИЙ признан избранным в Верховную Раду от блока «Наша Украина» (№70 в избирательном списке).
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года - и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.