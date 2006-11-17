Павел Лазаренко - снова депутат

Сегодня Апелляционный суд Днепропетровской области отменил постановление Октябрьского районного суда Днепропетровска от 18 июля 2006 года о досрочном прекращении депутатских полномочий Павла ЛАЗАРЕНКО в областном совете по административному иску адвоката Бориса ФИЛАТОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая на коллегии судей Апелляционного суда Валентина ТАМАКУЛОВА сообщила, что мотивировочная часть данного постановления будет обнародована 24 ноября.

Б.ФИЛАТОВ обращался в Октябрьский райсуд с требованием к Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии прекратить депутатство П.ЛАЗАРЕНКО, поскольку тот постоянно проживает за пределами Украины.

П.ЛАЗАРЕНКО через своих представителей подал апелляционную жалобу на постановление Октябрьского суда.

Представитель Б.ФИЛАТОВА в Апелляционном суде Александр САНЖАРА заявил корреспонденту УНИАН, что будет подавать кассационную жалобу на сегодняшнее постановление суда в Высший административный суд Украины.