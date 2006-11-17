Парламент проигнорировал призыв Ющенко

Верховная Рада сегодня не рассматривала президентский законопроект «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня парламента рассмотрение этого законопроекта было предусмотрено после законопроекта «О внесении изменений в закон «О телекоммуникациях» (о перечне общедоступных телекоммуникационных услуг).

Именно перед этим законопроектом парламент принял решение о рассмотрении разных вопросов, когда народные депутаты выступают с заявлениями и информацией. В повестке дня законопроект о Голодоморе шел с примечанием «для включения в повестку дня и принятие решения» то есть, если бы парламент подошел к рассмотрению этого вопроса, то сначала он должен был бы проголосовать включение его в повестку дня.

В интервью журналистам лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО отметил, что разным политическим силам необходимо согласовать свои позиции по рассмотрению законопроекта о Голодоморе, поскольку нельзя «танцевать на могилах мертвых». Он считает, что должна речь идти о Голодоморе украинского народа, а не отдельной нации. По словам депутата, он молдованин по национальности и в его семье были люди, погибшие от Голодомора. По мнению В.ЦУШКО, будет несправедливо, если они не будут признаны жертвами Голодомора.

В свою очередь, представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ в интервью журналистам назвал безответственной позицию парламента. По его мнению, ВР «затягивает рассмотрение данного вопроса». «Но такое сознательное затягивание данного процесса, как мне кажется, дает Президенту все основания говорить о безответственной позиции парламента», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

16 ноября Виктор ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать данный проект закона.

25 ноября в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.