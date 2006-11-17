СДПУ(о) заявляет о грубой провокации

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) опровергает информацию о переходе 5 тыс. членов Днепропетровской областной организации в Партию регионов.

Об этом сказано в заявлении бюро Днепропетровской областной организации СДПУ(о), переданном УНИАН.

Члены бюро решительно заявляют, что появившаяся и растиражированная 16 ноября т.г. информация о массовом переходе в Днепропетровской области членов СДПУ(о) в другую политическую силу является грубой политической провокацией. По их мнению, «это не только попытка очернить нашу партию, но и попытка вбить клин в отношения между политическими силами, которые вместе боролись за единого кандидата на президентский пост в 2004-м году, еще год назад, находясь в оппозиции, вели совместную и решительную борьбу против политических репрессий и антисоциальных действий тогдашней власти».

Члены бюро также выражаем уверенность, что Партия регионов даст соответствующую политическую и моральную этой информации.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября экс-руководитель Днепропетровской областной организации СДПУ(о), действующий заместитель председателя областной организации Партии регионов Геннадий ГВОЗДЕВ заявил корреспонденту УНИАН, что в Днепропетровской области 5 тыс. членов СДПУ (о) во главе с лидером областной организации покинули ее ряды и перешли в Партию регионов.

По его словам, переход объясняется „схожестью идеологических платформ” СДПУ (о) и Партии регионов”. Г.ГВОЗДЕВ отметил, что предварительно предупредил руководство СДПУ (о) о выходе из партии. По данным Г.ГВОЗДЕВА, сейчас исполняющим обязанности руководителя Днепропетровской областной организации СДПУ(о) избран 45-летний Игорь СКАЖУТИН, который занимал эту должность до 2001 года. Сам И.СКАЖУТИН от комментариев относительно ситуации в парторганизации уклонился.

38-летний днепропетровский предприниматель Г.ГВОЗДЕВ возглавлял областную организацию СДПУ(о) с декабря 2001 по октябрь 2006 года. Баллотировался в Днепропетровский областной совет на выборах в марте 2006 года по списку СДПУ(о). Однако объединенные социал-демократы проиграли эти выборы.

На момент последних выборов Днепропетровская облорганизация СДПУ(о) насчитывала 25 тыс. членов, организация Партии регионов – 42 тыс. членов.