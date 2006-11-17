Турчинов выиграл суд у Луценко

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск первого заместителя руководителя БЮТ Александра ТУРЧИНОВА в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Руководитель юридического департамента БЮТ Андрей ПОРТНОВ сообщил, что в иске А.ТУРЧИНОВ обвинял Ю.ЛУЦЕНКО в распространении недостоверной информации в связи с заявлениями министра внутренних дел о незаконном прослушивании СБУ под руководством А.ТУРЧИНОВА разговоров высокопоставленных должностных лиц из правительств Украины и России.

По словам А.ПОРТНОВА, суд установил, что эта информация не отвечает действительности и нарушает права А.ТУРЧИНОВА. Суд обязал Ю.ЛУЦЕНКО напечатать опровержение этой информации в издании "Зеркало недели", на страницах которой министр обвинял А.ТУРЧИНОВА.

Как заявил А.Портнов, "на фоне подтвержденных Генпрокуратурой обвинений в коррупционной деятельности и неоднократном доведении судами фактов клеветнической деятельности выбор у ЛУЦЕНКО небольшой: отбыть наказание или пройти принудительное лечение".