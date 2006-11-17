Правительство придумало для студентов ”замануху”

Со следующего года правительство планирует повысить стипендии и обеспечить бесплатный проезд железнодорожным транспортом для студентов во время зимних и летних каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Правительство планирует в 2007 году увеличить стипендии для студентов высших учебных заведений. Также в будущем году предусмотрено, что студенты вузов будут иметь право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пределах территории Украины во время зимних и летних каникул», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что стипендия будет увеличиваться не механически, поскольку правительство будет стараться предоставлять стипендии по критерию «социальной справедливости, чтобы большая стипендия была для людей из малоимущих семей, из неполных семей и для тех категорий студентов, которые имеют отличные показатели в учебе и успехи во всеукраинских и международных олимпиадах».

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что средства на это предусмотрены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Вице-премьер добавил, что по опыту европейских университетов правительство планирует привлекать предприятия для создания персональных стипендий. По словам Д.ТАБАЧНИКА, такой подход положило начало первое правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, введя стипендию Кабинета Министров. По его словам, 16 ноября правительство приняло постановление, в соответствии с которым несколько десятков студентов из всех регионов Украины получили на год эту стипендию.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что предусматривается повышение заработной платы работникам высшего и среднего образования.

В свою очередь, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО отметил, что сегодня средняя стипендия составляет 144 грн., а повышенная - около 180 грн.

“На следующий год в проекте бюджета рост стипендии заложен на уровне 8%, но я думаю, что будет более 10-14%”, - сказал С.НИКОЛАЕНКО.