Ющенко хочет, чтоб СНБО развивал ВПК

Принципиальным заданием Совета национальной безопасности и обороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет работу по развитию военно-промышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании СНБО в Киеве.

В частности, по словам Президента, военно-промышленный комплекс и блок вопросов военно-технического сотрудничества Украины нуждаются в «реальной и мощной поддержке».

В.ЮЩЕНКО отметил, что государству необходима концепция развития ВПК для обеспечения его места на внешних рынках и постепенного завоевания новых позиций. «Это принципиальное задание СНБО», - подчеркнул Президент.