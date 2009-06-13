Янукович: проект изменений в Конституцию предложила Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что проект изменений в Конституцию Украины, который обсуждался в ходе консультаций о создании новой коалиции, был предложен Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Свобода на Интере» в пятницу вечером.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что переговоры все время сводились к одному: как «любой ценой удержаться у власти этому правительству и премьер-министру Украины».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, до сих пор неизвестно, кто «выбрасывал в прессу с четкой периодичностью информацию» по поводу проведения консультаций. «Мы в этом не были заинтересованы», - добавил он.

По его словам, это была «политическая игра, в которой много было неправды». «Когда появлялась такая информация, так было ощущение, что происходит какой-то нехороший процесс», - сказал лидер Партии регионов.

Он не исключил, что консультации, которые проводились с БЮТ и которые являются «большим опытом», будут использованы в ближайшем будущем.

Говоря о ходе президентской кампании, В.ЯНУКОВИЧ выразил сомнение, что представители БЮТ «поменяют свой стиль» и что будут конкурировать программы, а не произойдет переход «на личности».

По его словам, сегодня некоторые политические силы «ввели в моду» правило: «кто больше обманет народ, кто больше обманет партнеров, или, как говорят, «кинет», тот выше сортом политик в Украине». В.ЯНУКОВИЧ уверен, что это не является правильным подходом.