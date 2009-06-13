Королевская ратует за люстрацию в парламенте

Народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ уверена в необходимости провести политическую профессиональную люстрацию депутатского корпуса в Верховной Раде.

Такое мнение она высказала вчера вечером в эфире программы “Шустер-Live” на телеканале «Украина».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, каждый депутат должен отчитаться о своей работе в Верховной Раде, о количестве законов, которые он разработал.

Она уверена, что сегодня Украина имеет последний шанс начать необходимые для экономики реформы. «Если бы мы вовремя провели все необходимые реформы, то сегодня на 50% легче переживали бы кризис… Поэтому либо мы сегодня сконсолидируем все усилия и начнем их проводить, либо мы дальше будем терять время, которое нам отведено», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Для этого, уверена она, необходимо объединение всех политических сил в борьбе против кризиса.

Кроме того, она отметила позитивные тенденции в экономике Украины: в страну начали поступать иностранные инвестиции, в частности от Европейского банка реконструкции и развития.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в последние время началось оживление металлургических и химических рынков.

Однако, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, если сейчас в промышленности не будет проведена модернизация, то украинские предприятия в посткризисный период останутся за пределами мировых рынков.

Для поддержки украинских производителей необходима политическая воля депутатов, уверена она.