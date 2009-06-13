Янукович о предложении к Тимошенко: это была такая шутка

Предложение о повышении возрастного ценза до 50 лет для кандидата в президенты было шуткой, заявил в телепрограмме “Свобода на Интере” вчера вечером лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по этому поводу.

Он отметил, что 5 июня «действительно состоялся разговор» с Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он ехал в аэропорт и ему позвонили по телефону относительно необходимости встретиться. Встреча состоялась с Ю.ТИМОШЕНКО «в присутствии ее помощника», добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во время встречи он в очередной раз сказал, что выступает против выборов Президента Украины в парламенте и против продления полномочий Верховной Рады до 2014 года.

По его словам, также речь шла о том, что практически становится невозможным создание коалиции между Партией регионов и БЮТ, «учитывая те разногласия, которые есть между нашими политическими силами».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, в ходе встречи «на столе лежала справка, в которой было выписано, в каких государствах есть ограничения при выборах президента страны». По его словам, при этом состоялся разговор, где «мне говорят с такой улыбкой, что есть предложение поднять возрастной ценз до 40 лет».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в ответ он спросил: «А почему до 40, а не до 45 или 50?».

«Это была такая шутка. Какие были мысли в то время у Юлии Владимировны, я не знаю, потому что я не читаю мыслей у людей», - отметил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил: «Я пошутил, потому что я хорошо понимаю, что Юлии Владимировне в этом году будет 49 лет. Я сказал, почему не 50. И на этом мы закончили».

Как известно, в интервью «5 каналу», которое вышло в эфир 11 июня, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что «другая сторона (переговоров) настаивала на определенных гарантиях, что Президент гарантировано будет от их команды”. “То есть, или выборы Президента в парламенте, а когда мы с этим не согласились, нам предложили ограничение возрастного ценза для Президента на уровне 50 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.