Ющенко: СНГ сохраняет ценность для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что участие Украины в Содружестве независимых государств нельзя противопоставлять ее курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в своем выступлении во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве, говоря об основных трех моментах, из которых он исходит, когда речь идет о деятельности Украины в рамках СНГ.

Другими главными моментами, по словам В.ЮЩЕНКО, является то, что СНГ сохраняет для Украины ценность как один из многосторонних органов, в рамках которого существуют перспективы реализации проектов, выгодных для Украины.

Следующим моментом, по словам В.ЮЩЕНКО является то, что интерес Украины к СНГ непосредственно зависит от реформирования этого объединения, на котором настаивает наше государство. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что деятельность СНГ должна подчиняться практическим экономическим, социальным и гуманитарным проблемам, а особенно – проблемам межгосударственных связей. «Эти подходы стоит отобразить в сегодняшних решениях СНБО, и такой документ предложен на рассмотрение членов заседания», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, саммит глав государств СНГ состоится 28 ноября в Минске.