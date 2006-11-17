Павленко уже знает имя своего преемника

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО не исключает, что народный депутат Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов) сменит его в должности министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

“Это может быть. Я этого не могу исключить”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр отметил, что его заявление об отставке остается в Верховной Раде.

“Никаких других решений относительно отзыва заявления я не планирую делать. Так же как и приостанавливать свое членство в партии “Наша Украина”. Я надеюсь, что ВР сможет на следующей пленарной неделе определиться с моим заявлением”, - добавил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке.