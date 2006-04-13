Гриценко откатов у турков брать не будет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что пригласил в Украину турецких строителей не для того, чтобы получать “откаты”, а чтобы повысить уровень конкуренции на строительном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по итогам второго дня официального визита в Турцию, отвечая на вопрос УНИАН.

«Четвертая власть мочит вторую исполнительную, поскольку первое, что я увидел в обзорах прессы, – это то, что ГРИЦЕНКО будет получать откаты от турецких строителей», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в действительности речь идет о повышении уровня конкуренции, повышении качества жилья и уменьшении его стоимости, поскольку турецкие строители строят жилье, которое стоит на 30-40% дешевле, чем в Киеве и других регионах.

Кроме того, по словам А.ГРИЦЕНКО, сооружение жилья турецкими строителями позволит ввести более прозрачный менеджмент, что необходимо нашей стране.

«Если на тендерах будут побеждать еще и турецкие строители - это только на пользу», - считает А.ГРИЦЕНКО. По его словам, украинскому офицеру главное, чтобы жилье было качественным и оно было своевременно построено. Кроме того, турецкие строительные компании будут нанимать украинских работников, то есть рабочие места не будут потеряны, отметил министр.

По словам А.ГРИЦЕНКО, министр обороны Турции пообещал, что для работы в Украине будут отобраны те компании, «за которые им не будет стыдно».

«Откатов не будет», - заверил министр. По его словам, решение о сотрудничестве с турецкими строительными компаниями будет принято через несколько месяцев, поскольку в его затягивании не заинтересована ни Украина, ни Турция.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля после встречи с министром национальной обороны Турецкой Республики А.ГРИЦЕНКО сообщил, что пригласил турецких строителей построить жилье для украинских военнослужащих.