Ющенко проводит заседание СНБО

В Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом повестки дня стоит рассмотрение состояния жилищно-коммунального хозяйства Украины и основные направления его реформирования.

Второй вопрос повестки дня - рассмотрение дальнейшего сотрудничества Украины в рамках СНГ.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе СНБО, на заседании планируется обсуждение вопроса малоэффективной деятельности СНГ в современном виде, необходимость реформирования органов этой организации и усиления экономической составляющей ее деятельности, а также способности решать практические вопросы, представляющие интерес для Украины.

Кроме того, на заседании СНБО планируется рассмотреть вопрос о мерах из совершенствования деятельности органов государственной власти во время осуществления операций с конфискованным и бесхозяйственным имуществом. В частности, будет обсуждаться отсутствие целостной системы правового регулирования таких операций, как внедрение Единой информационной системы учета, хранения и оценки имущества.

На заседании СНБО планируется также обсудить вопрос относительно направления корветов «Луцьк» и «Тернопіль» и фрегата «Гетьман Сагайдачний» Военно-Морских сил ВСУ для участия в операциях в Средиземном море в рамках операции НАТО «Активные усилия».

Во время заседания также запланировано рассмотрение вопросов относительно статуса и состава Комитету по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины.

Заседание проводит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, также в нем принимают участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, экс-секретарь СНБО Владимир ГОРБУЛИН, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Украины - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, другие руководители центральных органов власти.