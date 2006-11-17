Завхоз Мороза подаст в суд на Гриценко

Первый заместитель руководителя Аппарата – управляющий делами Верховной Рады Украины Дмитрий РУДКОВСКИЙ будет требовать от министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО через суд опровергнуть обвинение в раздаче земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.РУДКОВСКИЙ сообщил в интервью журналистам.

По словам Д.РУДКОВСКОГО, он будет требовать, чтобы А.ГРИЦЕНКО опроверг эту информацию на пленарном заседании.

Управляющий делами ВР подчеркнул, что во время отчета А.ГРИЦЕНКО предоставил «ложную информацию» о якобы подписании им ряда договоров, согласно которым раздавались земельные участки. Д.РУДКОВСКИЙ отметил, что «в начале февраля 2005 года в Министерстве обороны Украины действительно были утверждены ряд договоров относительно передачи территорий военных городков в обмен на жилье». Он сообщил, что «все настоящие договоры были подписаны не мной, а директором Департамента капитального строительства и управления фондами Министерства обороны Украины Сергеем ВЕЛИЖАНСКИМ, который, кстати, в то время был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей». Д.РУДКОВСКИЙ заметил, что договоры были подписаны 4 февраля, а не третьего февраля «как об этом эмоционально рассказывал Анатолий Степанович (А.ГРИЦЕНКО – УНИАН)».

По словам управляющего делами, «при этом нонсенсом является уже то, что зарегистрированы настоящие договоры на сутки раньше, чем произошло их утверждение». Д.РУДКОВСКИЙ подчеркнул, что настоящие документы «не прошли существующей в Министерстве обороны процедуры согласования». Он выразил надежду, что Генеральная прокуратура Украины выяснит «как такое могло произойти и даст оценку правомерности указанных договоров».

Он выразил удивление, что А.ГРИЦЕНКО не счел необходимым «хотя бы поверхностно разобраться в ситуации». Д.РУДКОВСКИЙ отметил, что сейчас готовит иск в суд, чтобы по его решению А.ГРИЦЕНКО опроверг «ложную информацию» о якобы допущенных им злоупотреблениях во время работы в Минобороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО с трибуны парламента обратился к председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ относительно необходимости освобождения Дмитрия РУДКОВСКОГО от должности первого заместителя руководителя Аппарата ВР.

По словам А.ГРИЦЕНКО, он был назначен на должность министра обороны 4 февраля 2005 года, а третьего февраля 2005 года были розданы тысячи гектаров земли в Киеве, Балаклаве и Харькове.

Министр отметил, что передал все материалы по этому поводу в Генеральную прокуратуру и «лично КОРНЯКОВОЙ (речь идет о заместителе генпрокурора Татьяне КОРНЯКОВОЙ – УНИАН) – нуль реакции».