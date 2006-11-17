Ющенко согласился с предложением Мороза

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ убежден, что политическая реформа обязательно будет завершена, несмотря на попытку отдельных политиков заблокировать ее, чтобы использовать власть в собственных корыстных интересах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Украине Жаном-Полем ВЕЗИАНОМ.

А.МОРОЗ также выразил мнение о необходимости расширения парламентской коалиции и присутствии в правительстве министров от «Нашей Украины». Он обратил внимание на то, что подавляющее большинство законов, которые касаются вступления Украины во Всемирную торговую организацию, голосовалось конституционным большинством.

По мнению председателя Верховной Рады, в ближайшее время коалиция будет насчитывать триста голосов, что позволит завершить реализацию конституционной реформы в части местного самоуправления.

А.МОРОЗ также сообщил, что вчера, 16 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с ним согласился с предложением о проведении регулярных «круглых столов» с широким представительством, и первый из них будет посвящен именно продолжению конституционной реформы.

В свою очередь посол высоко оценил принципиальную позицию Верховной Рады и лично ее руководителя в вопросах реализации политреформы.

Также по просьбе посла председатель Верховной Рады Украины проанализировал текущую политическую ситуацию в стране. По его словам, сейчас правительство работает над программой своей деятельности. При этом руководитель парламента выразил мнение, что программа деятельности правительства должна действовать на протяжении пяти лет, пока работают коалиция и сформированное ею правительство. Он также информировал о том, что к рассмотрению в парламенте подготовлен законопроект о принципах внутренней и внешней политики.