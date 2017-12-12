Крым оккупировало государство-террорист - Чийгоз

Освобожденный из российского заключения заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет, что Российская Федерация, которая оккупировала Крым, является государством-террористом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Американском доме в Киеве на мероприятии, посвященном 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека.

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"О чем мы сейчас говорим в Крыму? О том, чтобы остановили террор. Самый настоящий террор с начала ХХ-го века, когда убивали безнаказанно, исходя из революционной целесообразности. Тоже самое происходит и сейчас в Крыму. О чем мы говорим сейчас в Крыму? О том, что государство-террорист захватило нашу родину и отняло территорию у Украины и воюет: открытая вооруженная война идет на востоке Украины", - отметил Чийгоз.

По его словам, когда он незаконно пребывал в тюрьме за позицию против оккупации Крыма Россией, то понимал, «что надо сидеть так, чтобы враги знали, что народ не сломать».

Также Чийгоз сообщил, что является оптимистом и выражает уверенность, что «мы обязательно победим».

«Хочется, чтобы мировое сообщество приняло меры для того, чтобы мы были дома (возвратили Крым - УНИАН). Мы боремся ненасильственными методами, но они настолько раздражают Россию, что она готова нас уничтожать и уничтожает. Мы оружия не брали, а она в нас стреляет, убивает, режет, колит, сажает в тюрьмы. Когда говоришь о родине, очень тяжело передать словами то, что ощущаешь внутри», - подчеркнул Чийгоз.

«И еще тяжелее, не понимаешь за что руководители некоторых стран поощряют Россию. За счет вот наших жизней, наших народов, не беря это во внимание - хотят поощрять. Поощрять террористов», - уточнил Чийгоз.

«Например, Чемпионат мира (по футболу, который состоится в июне-июле в РФ - УНИАН). Это до чего мир скатился, что сегодня, когда сотнями тысяч убивают людей, фактически убивают, в каждой семье - трагедия, каждая семья, живущая сегодня в Крыму, не знает, что завтра будет... А все поедут пинать мяч и способствовать имиджу этого террориста, которого надо судить и судить всемирно», - добавил заместитель председателя Меджлиса.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.