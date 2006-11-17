Бессмертный не намерен ехать в регионы

Председатель парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не намерен участвовать в обсуждении вопроса о руководстве партии в региональных организациях «Народного Союза Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ, отвечая на вопрос, поедет ли Р.БЕССМЕРТНЫЙ в регионы.

По ее словам, Р.БЕССМЕРТНЫЙ считает, что это нецелесообразно, поскольку его присутствие во время такого партийного разговора может быть воспринято как давление на рядовых членов партии. «Более двух лет Р.БЕССМЕРТНЫЙ пытался заложить демократические европейские партийные стандарты и не собирается их нарушать, чтобы партия не превратилась в СДПУ(о)», - подчеркнула Т.МОКРИДИ.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Совет НСНУ после почти 5-часового заседания не смог утвердить руководство партии и объявил перерыв на три недели для обсуждения возможных кандидатур в регионах.