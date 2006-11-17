Ющенко призывает Януковича не делать фокусов, как Эмиль Кио

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости выработать сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны новую модель хозяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня журналистам.

По словам В.ЮЩЕНКО, цель сегодняшнего заседания СНБО не заключается в том, чтобы дать указания правительству, что необходимо делать. Как сказал Президент, это очевидные шаги, которые должна делать власть. В частности, он сказал о необходимости разграничения сетей, либерализации цен, наведения технологического порядка в этой сфере, избежания потерь энергообеспечения, формирования домовых комитетов, которые бы занимались обустройством дома и несли ответственность «от порога до крыши дома».

Также В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость коммерциализации части этого рынка, подчеркнув, что необходимо обеспечить порядок, который не позволит существовать монополистам в этой сфере. «Государство не должно мусор вывозить, это - предмет конкуренции коммерческих структур, государство могло бы заниматься многими другими вопросами», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что необходимо перейти на такую модель хозяйства, которая обеспечит его эффективность. «Давайте сделаем дорожную карту, что нам нужно делать, начиная со следующего года. Это главный лейтмотив заседания СНБО, которое я сегодня буду проводить», - заявил Президент.

Говоря в целом о жилищно-коммунальной сфере и особенно ценообразовании в этой отрасли, В.ЮЩЕНКО отметил, что власть избрала неправильный курс общения с обществом. «Слишком формируется сладкой, не до конца прозрачной и объективной, и, собственно, сама политика коммунального хозяйства, и сам диалог с потребителями, каковыми мы являемся все 48 млн. граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что не нужно «делать фокусов, как делал в цирке Эмиль Кио, когда из шляпы вылетает бесконечное количество голубей».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что когда речь идет о таких ограниченных ресурсах, как газ и нефть, которые, кстати, приходится закупать, необходимо воспитывать в обществе понимание того, что за все нужно платить. «Жить нужно рационально, экономно», - отметил Президент. В.ЮЩЕНКО назвал недопустимой ситуацию, когда на единицу валового продукта в 4 раза больше тратится энергоносителей, чем в любой другой стране Европы. В.ЮЩЕНКО призвал к серьезному разговору над тем, как рационализировать эту сферу, о более экономном потреблении и о правильной цене на эти продукты.

Он в который раз отметил, что не понимает, почему льготные цены должны распространяться на такие категории граждан, как министры, депутаты, на Президента и тому подобное. По словам Президента, они получают не малую зарплату и могут платить полную цену за потребленные коммунальные услуги.

Он также призвал вести честный разговор с обществом, в частности государство должно дать гарантии, что бедный человек не будет платить более 20% от своего совокупного дохода за коммунальные услуги. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что если кому-то эта модель кажется несовершенной, ее можно обсуждать, но не нужно «защищать богатых через льготную цену». «Я могу привести пример: в Киеве основным потребителем… есть семья, у которой есть джакузи, три ванные комнаты, несколько сот квадратных метров жилой площади – до каких пор мы будем дотировать эту часть общества?», - спросил В.ЮЩЕНКО.