Ющенко предупреждает об очередном вето

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупреждает, что применит право вето к закону “О Кабинете Министров Украины”, если при окончательном принятии он не претерпит изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении правительственного законопроекта о Кабмине.

Президент выразил убеждение, что правительство и ВР пошли неправильным путем в этом вопросе. Он заметил, что Кабмин является одним из ведущих центров украинской власти.

«Если мы говорим о полномочиях этого института, особенностях их применения, регламентах, отношениях с ВР, Президентом Украины, я убежден, что с самого начала это должен быть процесс, который консолидирует, сосредоточивает даже в рамках рабочей группы», - подчеркнул Президент. По его мнению, все ветви власти должны иметь консолидированную позицию относительно этого документа.

«Если у кого-то есть желание пройти односторонне этот путь, я думаю, что он бесперспективен», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что не нужно заниматься перетягиванием одеяла, не нужно терять зря драгоценное время на вещи непродуктивного характера.

Президент напомнил, что уже выражал свое видение этого правительственного законопроекта, в частности, относительно модели и содержательной части этого законопроекта. Он напомнил, что внес свой законопроект о Кабмине.

«Если правительство желает приобщиться к этой работе – я буду очень рад, я просил бы, чтобы мы исходили из конструктива», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, «что в таком виде, как он (законопроект – УНИАН) есть, я его не пропущу и применю вето».