Обмен пленными поспособствует разблокированию всего миротворческого процесса - политолог

Следующим шагом после обмена военнопленными будет встреча Курта Волкера и Владислава Суркова. Когда определенные шаги по обмену уже состоялись, можно подробнее обсудить вопрос мандата миротворцев.

Такое мнение в эфире ZIK высказал политолог Алексей Якубин.

«Ирина Геращенко говорила, что в плену террористов есть 96 украинцев, однако пока что мы обмениваем только 74. Это говорит о том, что еще не дошли до формулы «всех на всех». Будет попытка осуществить этот первый этап до новогодних праздников, а потом, я не исключаю, что будут и последующие переговоры», – подчеркнул Алексей Якубин.

Также он отметил, что, по его мнению, вероятность провести уже запланированный обмен военнопленными до новогодних праздников составляет 99,9%.

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«Мы видим, что уже тянуть дальше некуда. Я думаю, что довольно сложно говорить о том, что этот обмен выгоден Путину, ведь, опять же, здесь есть гуманитарный аспект и мы также освобождаем часть наших граждан. Также не следует забывать, что уже около полутора года не было обмена, этот процесс был остановлен», – подчеркнул политолог.

Поэтому он считает, что обмен, который должен состояться 27 декабря, послужит определенным разблокировка всего процесса.

«Следующим шагом будет четвертая встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, которая переносилась именно потому, что переносилась дата обмена военнопленными. Эта четвертая встреча должна проходить в более позитивной атмосфере, когда уже определенные шаги в направлении обмена состоялись. Тогда можно подробнее говорить относительно мандата миротворцев», – отметил эксперт.