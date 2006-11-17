Прокуратура устроила Червоненко очную ставку

Губернатор Запорожской области заявляет, что в четверг была проведенная очная ставка между ним и прапорщиком госохраны, которого он якобы побил под кабинетом премьера Виктора Януковича.

"Я сегодня почти целый день давал показания в прокуратуре. Была очная ставка", - сказал Червоненко журналистам.

По словам Червоненко, во время очной ставки был проведен просмотр видеопленки, где он "вообще никого не трогал".

Червоненко отметил, что будет настаивать на обнародовании этой записи.

Также он рассказал о показаниях, которые давал прапорщик.

"Пришел прапорщик. Он дает показания, что был конфликт, но никто никого не бил. В этот момент звучит телефонный звонок, и он пишет: "Да, ударил". И показывает на телефон и наверх", - сказал Червоненко.

После этого, по словам Червоненко, его начали допрашивать по другим делам.

"Меня допрашивали, бил ли я в 2003 году секретаря в приемной Близнюка (тогдашнего губернатора Донецкой области, во время срыва съезда "Нашей Украины" в Донецке), как я посмел захватить донецкий аэропорт (во время тех же событий, когда не давали посадку самолету с депутатами), почему я не пустил определенных депутатов допрашивать Ющенко в реанимации (в Вене в 2004 году) и тому подобное", - рассказал губернатор.

Червоненко добавил, что во время пребывания его политической силы при власти он не применял телефонное право, отметив, что с помощью подобного давления его "никто не сломает".

Украинская правда