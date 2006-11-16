Бессмертный: в руководство НСНУ можно предлагать кого угодно

Председатель парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что независимо от того, кого предложат регионы в руководство партии “Народный союз Наша Украина”, политсовет должен учесть эти предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве после заседания Совета НСНУ. “На заседании совета были названы несколько фамилий, но я говорил о том, что обсуждайте и эти названные, и предлагайте другие. Не будут они избраны председателем, они войдут в президиум. Главное – чтобы мы замеряли рейтинг, как областные организации относятся к членам партии, кандидатам в президиум и т.п. ”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет НСНУ после почти 5-часового заседания не смог утвердить руководство партии и объявил перерыв на три недели для обсуждения возможных кандидатур в регионах.