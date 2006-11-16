«Городской дозор» обвиняет власти Харькова

Оппозиционная общественная организация «Городской дозор» обвинила власти Харькова в попытках сорвать проведение референдума по отставке Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением выступил «Городской дозор» в связи с торможением местными властями процесса регистрации инициативных групп, созданных в Харькове собраниями граждан для сбора подписей за проведение референдума по народной инициативе по отставке мэра М.ДОБКИНА.

Руководство «Городского дозора» сообщает, что «6 ноября списки инициативных групп были поданы в Харьковский городской совет, и по закону «О всеукраинских и местных референдумах» городской голова в течение обязан зарегистрировать инициативные группы, а в течение 3 дней выдать им свидетельства о регистрации и удостоверения членов инициативной группы».

«Городской дозор» заявляет, что этого сделано не было, и обвиняет в этом руководителей города.

«Чтобы не выполнять закон, - говорится в заявлении, - мэр Харькова Михаил ДОБКИН ушел в отпуск за свой счет, а в его отсутствие секретарь городского совета Геннадий КЕРНЕС самовольно взял на себя обязанности городского головы». Авторы заявления отмечают при этом, что «на официальном сайте городского совета отсутствует распоряжение о назначении Г.КЕРНЕСА исполняющим обязанности городского головы».

Они обвиняют секретаря горсовета в том, что «он принял решение об отказе в регистрации инициативных групп». «Этим решением, - считают авторы заявления, - он нарушил закон «О всеукраинских и местных референдумах», в котором четко указано, что только городской голова должен регистрировать инициативные группы». «Права делегировать полномочия секретарю городского совета или другому лицу в этой ситуации, - утверждают они, - закон не предусматривает».

Руководство организации сообщает, что в пятницу, 17 ноября, активисты «Городского дозора» проведут пикетирование Харьковского городского совета с требованием к власти выполнить Закон Украины «О всеукраинских и местных референдумах».