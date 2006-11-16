Наша Украина решила усовершенствовать Конституцию

Совет партии “Народный Союз Наша Украина”, проходящий сейчас в Киеве, принял решение создать работу группу, которая должна разработать и внести в Конституционный Суд представление о признании конституционной реформы принятой с нарушением конституционной процедуры.

Председателем этой рабочей группы избран Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, сообщается на сайте “Нашей Украины”.

Также Советом принято решение создать рабочую группу, которая будет разрабатывать новый проект закона о внесении изменений в Конституцию. Председателем этой рабочей группы избран Роман ЗВАРИЧ.

Совет партии избрал и.о. председателя центрисполкома. Им стал первый заместитель председателя центрисполкома “Нашей Украины” Александр РОПОТЕНКО.

Совет также поручил Президиуму партии подготовить на утверждение Совета проект, положение, перечень и персональный состав комитетов Совета

Последним пунктом повестки дня Совета, утвержденной после двухчасовой дискуссии, стоит вопрос об избрании руководящих органов Совета партии. Этот пункт заседания сформулирован на основе двух вопросов, которые содержались в первоначальной редакции повестки дня Совета. Сначала предлагалось пунктом первым поставить вопрос об избрании председателя и пунктом вторым – вопрос об избрании Президиума партии. Но по предложению Юрия ЕХАНУРОВА и Романа БЕССМЕРТНОГО эти вопросы были сняты и переформулированы.