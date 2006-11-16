Тимошенко могла бы посоветовать Януковичу руководствоваться гороскопом

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинение лидеров Партии регионов в неконструктивности позиции фракции относительно подготовки законопроекта об оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По ее словам, проекты, предложенные антикризисной коалицией, не имеют никакого отношения к парламентарной демократии, они абсолютно не содержат законодательных норм и инструментов контроля над действиями власти. “Проект закона об оппозиции от власти – это профанация самой идеи оппозиции. С таким же успехом можно посоветовать Кабинету Министров Украины руководствоваться в своей деятельности церковным календарем и гороскопом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня на заседание рабочей группы по подготовке закона об оппозиции “явился аж …один из четырех членов от Партии регионов, и именно из-за этого не было кворума на заседании”. “По-видимому, это лучше демонстрирует реальные настроения власти в отношении оппозиции, чем различные крылатые высказывания”, считает лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также критически оценила намерение привлечь к подготовке закона об оппозиции СНБО и правительство. „Чтобы „заговорить” закон, можно привлечь сюда даже хор имени Григория Верёвки и федерацию по дельтапланеризму. Не нужно никого привлекать. Нужно иметь только совесть и желание жить в цивилизованной стране”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Р.БОГАТЫРЁВА предложила привлечь к проработке законопроекта об оппозиции, кроме парламента, также правительство, Президента и СНБО.

Она отметила, что тот вариант законопроекта об оппозиции, который предлагает БЮТ, неприемлем “со стороны демократических процедур, которые там выписаны». Р.БОГАТЫРЁВА дала понять, что оппозиция, в частности БЮТ, требует для себя очень много полномочий.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, другие политические силы не устраивает норма, предложенная БЮТ, относительно "развертывания и финансирования полноценных структур, которые есть во власти". "Я думаю, что если бы мы туда еще добавили, что туда нужно отдать "Нафтогаз Украины", "Укртелеком" и Одесский припортовый завод, то и этим бы не удовлетворились оппозиционеры", - отметила депутат.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что для подготовки законопроекта об оппозиции была создана парламентская рабочая группа, однако представители БЮТ не являлись на ее заседание. Поэтому, по ее словам, депутаты согласовали законопроект под другой редакцией.