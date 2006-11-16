Умер известный социолог Юрий Левада (фото)

В Москве умер известный российский социолог Юрий Левада, возглавлявший компанию "Левада-центр", сообщает "Газета.Ру".

Как сообщили в центре, Леваде стало плохо с сердцем прямо на работе, а скорая, которая ехала 40 минут, не смогла его спасти.

Компания "Левада-центр", которую создал и возглавил ученый, является одной из наиболее авторитетных в России социологических служб.

Юрий Александрович Левада родился в 1930 году в городе Винница Украинской ССР. В 1952 году окончил философский факультет МГУ. В 1966 году защитил докторскую диссертацию, посвященную социологическим проблемам религии.

В 1956—1988 годах Левада работал в научных институтах АН СССР. В 1960-е годы он читал лекции по социологии на факультете журналистики МГУ, однако был снят с этой работы "за идеологические ошибки в лекциях".

С 1988 по 1992 годы ученый работал руководителем отдела теоретических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) под руководством Татьяны Заславской. В 1992 году возглавил эту организацию.

После того, как 6 августа 2003 года Министерство имущественных отношений РФ приняло решение о преобразовании ФГУП ВЦИОМ в ОАО "Всероссийский центр изучения общественного мнения", все сотрудники ВЦИОМ перешли на работу в Аналитическую службу ВЦИОМ (ВЦИОМ-А), которую возглавил Юрий Левада.

В марте 2004 компания была переименована в Аналитический Центр Юрия Левады ("Левада-Центр").

Лента.ру