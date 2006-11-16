Тимошенко нравится быть осой

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева выразила уверенность, что "оппозиция, как и власть, должна быть украинской пчелой, которая несет мед в украинский улей, а не жалящей осой, которая постоянно пытается забрать на себя все преференции".

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не заставила ждать ответа. Она, в частности, отметила:

“Я услышала пожелание госпожи БОГАТЫРЁВОЙ, что лучше быть пчелкой, а не осой. Но быть пчелкой – это неблагодарное дело, когда рядом с тобой находится медведь в лице Партии регионов, который разоряет ульи и съедает весь мед. Поэтому лучше быть кусающейся осой оппозиции, а ручных дрессированных пчелок Партия регионов пускай ищет среди партнеров коалиции”.