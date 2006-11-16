Порошенко не собирается всю жизнь извиняться перед Тимошенко

Один из лидеров Нашей Украины Петр ПОРОШЕНКО в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос, нашлось ли ему место в схеме из трех мощнейших олигархических кланов (Ющенко с Тарутой и Гайдуком, Янукович с Ахметовим, Тимошенко с Коломойским), обрадовался, что его лично к в один из кланов не записали. "Мне нравится такое позиционирование, потому что раньше как отдельный клан туда записали бы Порошенко”. Но поставил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на одну доску с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Есть такая страна – Корея. В экономике есть даже такой срок – чеболизация. Это значит, что финансовые группы, имея соответствующее представительство в политической власти, обеспечивают принятие политических решений на свою пользу. Я не буду комментировать последние примеры о Януковиче и Тимошенко. Но назовите мне, пожалуйста, решения, которые бы принимал Ющенко в интересах указанных владельцев "Индустриального союза Донбасса"?”

Вместе с тем ПОРОШЕНКО заявил, что постоянно общается с ТИМОШЕНКО, и очевидно, общается нормально. “Если вы меня спросите, когда мы в последний раз общались, я отвечу: сегодня днем. Если вы меня спросите, когда мы будем общаться в следующий раз, я отвечу: на этой неделе. Мы обсуждали бюджет и налоговые законы, поданные Партией регионов, и у нас относительно этих инициатив общая позиция”.

Но с взаимными извинениями (ПОРОШЕНКО и ТИМОШЕНКО достаточно часто в резкой форме критикуют действия друг друга) не сложилось: “Между мной и Тимошенко был снят вопрос извинений еще когда мы формировали оранжевую коалицию. Мы же не будем всю жизнь извиняться друг перед другом!?”