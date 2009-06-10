Минэкономики прогнозирует плюс 3% ВВП в следующем году

По предварительному прогнозу Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2010 году составит 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, этот прогноз прошел процедуру согласования с экспертами Всемирного банка и Международного валютного фонда.

И.УМАНСКИЙ отметил, что достижение такого результата станет возможным благодаря низкой сравнительной базе, которая была зафиксирована по итогам первого и второго кварталов текущего года. Кроме того, прогнозируются восстановительные процессы в экономике страны в 4 квартале текущего и 1 квартале 2010 года.

Говоря о прогнозе показателя ВВП, обнародованном МВФ на текущий год на уровне «минус» 8%, И.УМАНСКИЙ отметил, что под этим прогнозом стоит его подпись. Однако он не считает необходимым пересматривать бюджет на 2009 год, в том числе и макропоказатели, заложенные в нем.

В первую очередь свою позицию и.о. министра объяснил тем, что в сегодняшних условиях правительство не может рассчитывать на адекватную работу парламента в этом направлении. «Я бы не стал менять показатели бюджета на этот год», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что по итогам 5 месяцев 2009 года по методике МВФ дефицит бюджета Украины составил 17 млрд. грн., при том что плановый уровень дефицита был заложен в объеме 22,5 млрд. грн. Он уточнил, что в методике расчета дефицита МВФ включается также дефицит государственных предприятий, в том числе «Нафтогаза Украины», Пенсионного фонда и местных бюджетов.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.