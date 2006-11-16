На кого работает Янукович (опрос)

Граждане Украины не склонны считать, что именно их интересы в первую очередь будет защищать правительство, в частности, только 13,5% опрошенных считают, что новое правительство „в значительной мере” будет защищать интересы простых граждан.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце октября – в начале ноября 2006 года социологической службой Центра Разумкова.

При этом 20,3% опрошенных считают, что правительство будет защищать интересы всей страны. 45% придерживаются мнения, что „в значительной мере” оно будет защищать интересы Донецкой области, 38,8% - интересы крупного украинского капитала, 29,5% - российского капитала, 29,5% - теневого бизнеса.

Даже в Восточном регионе, где высокий уровень симпатий к Виктору ЯНУКОВИЧУ, только 21,4% считают, что правительство будет „в значительной мере” защищать интересы простых граждан, тогда как 49,9% опрошенных в этом регионе считают, что оно „в значительной мере” будет защищать интересы крупного украинского капитала, 32,1% - российского капитала, 30,2% - теневого бизнеса, 28,1% - интересы России.

При таких обстоятельствах относительное большинство (43,3%) опрошенных считает, что правительству В.ЯНУКОВИЧА не удастся реализовать шаги, направленные на улучшение состояния отечественной экономики и социальной сферы, и только 30,1% - что ему это удастся сделать.

Также, согласно опросу, все меньше граждан возлагают надежды и на Президента. Показателем ухудшения имиджа Президента в глазах общественности может служить рост доли респондентов, которые считают, что действия Президента, в первую очередь, направлены не на защиту общенациональных интересов, а на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Если в феврале 2005 году 55,1% считали, что действия Президента направлены на защиту общенациональных интересов, а 31,6% - на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения, то в ноябре 2006 году ситуация стала кардинально другой - лишь 23,2% опрошенных считают, что его действия направлены на защиту общенациональных интересов, а 54,4% - на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения, свидетельствуют результаты опроса.

Социологический опрос проводился с 27 октября по 1 ноября 2006 года. Опросы осуществлялись во всех областях, Киеве и АР Крым по многоступенчатой случайной выборке с квотным отбором респондентов на последнем этапе, представляющих взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки опроса не превышает 2,3%.