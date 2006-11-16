Богатырева хочет, чтобы Тимошенко была не осой, а пчелкой

Партия регионов предлагает привлечь к обработке законопроекта об оппозиции под существующими редакциями кроме парламента также правительство, президента и СНБО.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявила лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева.

Она объяснила, что причиной такого решения является то, что законопроект, предложенный БЮТ, не является приемлемым для других политических сил, в то время как сам Блок Юлии Тимошенко отказывается рассматривать документ под другой редакцией.

"Главная беда и проблема этого законопроекта в том, что фактически в нем нормируется узурпация демократии или согласно ему определяться относительно оппозиционного статуса имеет право только БЮТ. А что делать другим оппозиционным силам, которые остались вне парламента?", - спросила депутат.

По словам Богатыревой, другие политические силы не устраивает норма, предложенная БЮТ, относительно "развертывания и финансирования полноценных структур, которые существуют у власти".

"Я думаю, что если бы мы туда еще добавили, что туда надо отдать "Нафтогаз Украины", "Укртелеком" и Одесский припортовый завод, то и этим бы не удовлетворились оппозиционеры", - отметила депутат.

Богатырева высказала убеждение, что "оппозиция, как и власть, должна быть украинской пчелой, которая несет мед в украинский улей, а не жалящей осой, которая постоянно старается забрать на себя все преференции".

По ее словам, поскольку авторы законопроекта не появляются на заседание рабочей группы, депутаты согласовали законопроект под другой редакцией.

Вместе с тем Богатырева подчеркнула, что парламентарии, "имея 250 голосов, не будут ломать кого-то через колено".

"Именно потому, что эта редакция закона не устраивает нынешнюю оппозицию и именно сознавая важность роли оппозиции, Партия регионов предложила привлечь к обработке законопроектов от всех авторов и парламент, и правительство, и президента, и СНБО", - заявила депутат.

"Я думаю, что при политической воле наших оппонентов закон будет принят до конца этого года", - добавила она.

Украинская правда