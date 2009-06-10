Кужель исключили из ПР без ее заявления

Председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ удивлена, что решение об исключении ее из Партии регионов принято в ее отсутствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЖЕЛЬ сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я удивлена, потому что они обещали меня пригласить. Вот это меня больше всего удивило, потому что я очень хотела придти, и у меня было что сказать, хотя бы раз выступить и сказать. Мне даже не позвонили, и я не знала (о заседании Политсовета партии – УНИАН)», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Госкомпредпринимательства также сообщила, что не подавала заявление о своем добровольном выходе из рядов партии. «Неправда то, что я писала заявление. У меня была принципиальная позиция, мне хотелось посмотреть, каким образом поведут себя товарищи, и для меня это было очень показательно. Это их право, но работать я буду все равно со всеми политическими силами. Мне так лучше, потому что когда ко мне приходят предприниматели, они партийность не спрашивают», - пояснила она.

При этом А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что намерена поддерживать конструктивные предложения, а также критиковать сомнительные инициативы, независимо от того, какая политическая сила их вносит. «Я в принципе и поддерживать, и критиковать буду каждую политическую силу, если они будут работать против бизнеса, буду критиковать независимо от того, во власти она или нет», - подчеркнула председатель Госкомпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2009 года А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом она заявила, что не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.

Между тем политсовет Партии регионов заявил о намерении дать оценку заявлениям члена своей политической силы А.КУЖЕЛЬ, направленным в поддержку действующего правительства.

9 июня в пресс-службе Партии регионов сообщили, что политсовет партии исключил А.КУЖЕЛЬ из рядов ПР.