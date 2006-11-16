Томенко, Волков, Хостикоев и Бенюк завтра будут играть в баскетбол (фото)

Завтра в Киеве политики и деятели культуры проведут благотворительный баскетбольный матч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН организаторы благотворительного баскетбольного матча.

В матче, который состоится в помещении СК «Меридиан» (ул. Героев Севастополя, 11-в), будут принимать участие команда общественных деятелей и политиков, которую возглавляют народные депутаты Николай ТОМЕНКО и Александр ВОЛКОВ (тренер “Баскетбольного клуба «Киев»), и команда деятелей культуры и искусств во главе с народными артистами Украины Анатолием ХОСТИКОЕВЫМ и Богданом БЕНЮКОМ.

Как отметил на пресс-конференции Н.ТОМЕНКО, матч организован Комитетом ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма при поддержке компании "Макдональдс Юкрейн».

Цель проведения этого матча – распространение идеи благотворительности в украинском обществе, а также сбор средств для приобретения медицинского диагностического оборудования для кардиологических отделений детских больниц в 13 городах Украины.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, «нам нужно бороться не только за здоровое государство, но и за спортивное государство».

Он также добавил, что в матче будет принимать участие известный спортсмен Сергей БУБКА. Также будут играть депутат Евгений ФИЛИНДАШ, представитель Секретариата Президента Украины Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

В то же время Н.ТОМЕНКО не исключил, что в команду политиков войдут еще несколько депутатов.

Кроме того, А.ВОЛКОВ выразил надежду, что такой шаг будет поддержан в регионах, поскольку подобные акции уже давно стали обычаем в странах Запада. «Игра будет очень интересной, судя по тому, как проходили тренировки», - сказал он.

В свою очередь А.ХОСТИКОЕВ выразил сожаление по поводу того, что политика разъединяет людей, и выразил надежду, что спорт объединит.

Продолжая тему о месте спортивных соревнований и их влиянии на объединение государства, Н.ТОМЕНКО отметил, что, по его мнению, было бы целесообразно, если бы в регионах, в частности в районах каждой области, были восстановлены должности инструкторов физкультуры и спорта, что значительным образом позволяло бы молодежи заниматься различными видами спорта.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО сообщил, что ряд народных депутатов предлагают возобновить футбольные товарищеские встречи между депутатами ВР и депутатами Госдумы России. По его словам, последняя такая встреча была в 1999 году. Подобный матч можно будет провести в декабре текущего года, если удастся собрать команду игроков из числа депутатов ВР, считает Н.ТОМЕНКО. Или же – этот матч может состояться весной следующего года.