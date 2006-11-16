Ющенко проведет заседание СНБО

17 ноября в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, на заседании планируется обсудить вопросы состояния жилищно-коммунального хозяйства Украины и основные направления его реформирования.

Будет идти речь также о дальнейшем сотрудничестве Украины в рамках Содружества независимых государств.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть мероприятия по усовершенствованию деятельности органов государственной власти во время осуществления операций с конфискованным и бесхозным имуществом, а также статус и состав Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины.