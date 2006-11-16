Ключковский: Кабинет Министров резко тянет одеяло на себя

Народный депутат фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит право вето относительно закона о Кабинете Министров в случае его принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он критически высказался относительно правительственного законопроекта, принятого парламентом в первом чтении.

«Кабинет Министров достаточно резко тянет одеяло на себя, пытаясь законом о Кабмине поправить Конституцию в части распределения полномочий между Президентом, правительством и парламентом», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его мнению, избранное направление деятельности правительства можно сегодня назвать «как правовой произвол».

Он считает, что Президент не будет спокойно относиться к подобным нарушениям Конституции. «Я предполагаю вето по целому ряду позиций данного закона», - сказал депутат.

Прогнозируя, есть ли в парламенте возможность преодолеть вето, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что все будет зависеть от позиции оппозиции, в первую очередь от фракции БЮТ.

В свою очередь представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ также довольно резко высказался относительно правительственного законопроекта, сказав, что позиция БЮТ неизменна, и они будут голосовать за этот документ только в пакете с законопроектом об оппозиции.

Антикризисная коалиция открыта для диалога с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по поводу законопроекта о Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, комментируя принятие в первом чтении правительственного варианта законопроекта о Кабмине.

Он подчеркнул, что сегодня парламент рассматривал две концепции закона, которые серьезно отличаются одна от другой.

По словам Е.КУШНАРЕВА, Президент в своей редакции законопроекта «пытался всячески ограничить деятельность Кабмина и его самостоятельность, фактически сделав его инструментом исполнения своей политической программы».

«Мы считаем, что это противоречит Конституции, противоречит новой модели власти, которую мы сегодня строим в Украине», - сказал он, добавив, что стремление Кабмина и коалиции к тому, чтобы правительство было самостоятельным и независимым по проведению, в первую очередь, внутренней политики государства, является нормальным.

«Именно поэтому коалиция поддержала за основу законопроект, подготовленный Кабинетом Министров», - сказал Е.КУШНАРЕВ.