В РФ заявили, что любые решения по Украине Путин будет принимать уже после выборов

В Государственной думе РФ заявили, что любые решения по Украине президент России Владимир Путин будет принимать после президентских выборов

Об этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал в интервью российскому пропагандистскому изданию «Ukraina.ru» (входит в государственную медиа-группу «Россия сегодня»).

«Еще не вечер. И хочу сказать, что многие вещи, которые нам кажутся очевидными, президент по-своему оценивает. Хотя бы исходя из того, что впереди 18 марта, новые президентские выборы. И, скорее всего, любые решения по Украине будут после наших выборов», - отметил Затулин.

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По словам депутата Госдумы, вариантов довольно много, но он отказался «предсказывать возможные действия российского руководства».

Затулин подчеркнул, что серьезный разговор об Украине остается уделом самого высшего руководства России.

«Большинство чиновников и политиков просто боятся принимать решения и делать заявления на эту тему, боятся ответственности. Возникла всеобщая усталость управленческого сословия от усилий на украинском направлении. Все ждут команды сверху. И в этом изъян нашей структуры управления. Да и санкции произвели впечатление на определенный круг лиц. Тех, которые понимают, что если их чего-то лишат на Западе, то здесь не компенсируют. Для них это существенно. И поэтому даже абсолютно необходимые решения они откладывают на завтра», - сказал Затулин.

Он добавил, что после оккупации Россией Крыма и части Донбасса Украина получила «шанс создать украинскую нацию».

«Конечно, на почве русофобии, консолидации против врага. И эта идея, мне кажется, работает. Я не обольщаюсь, я знаю, что многие даже вполне русские люди в Украине под влиянием недавних событий и пропаганды ненавидят Россию. Они, может, не любят Порошенко, но нас не любят еще больше», - сказал Затулин.

Он подчеркнул, что «если Украина поставила на то, чтобы вредить Российской Федерации где только возможно, то в Украине должны быть готовы, что РФ, обладая гораздо большими возможностями, будет строить такую же линию поведения».

«Прежде всего, рассматривать все слабые места Украины, на которые следует надавить для того, чтобы она отказалась от своей антироссийской политики», - сказал Затулин.

Он заявил, что сегодняшняя ситуация с оккупированным Донбассом «неудобна, конечно, для Украины, но она неудобна и для нас».

«Какая была модель? Она состояла в том, что мы через процедуру Минских соглашений провели идею о том, что сначала «ДНР»-«ЛНР» получают статус, а затем возвращаются в общее политическое правовое поле с Украиной. Это возвращение стало бы катализатором процесса федерализации Украины. Оно позволило бы сохранить Украину, но при этом вывести ее из ситуации, когда она является передовым отрядом на российском фронте, а начинает жить как страна, которая озабочена внутренними проблемами и строит свою мирную жизнь», - сказал Затулин.

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Он также заявил, что в этом не заинтересованы люди в западном истеблишменте, в США в том числе, которые рассматривают Украину как важнейшее средство сдерживания и «дальнейшего раскола России».

«Мы на сегодняшний день выступаем за замораживание конфликта. В этом состоит суть предложения миротворческой операции на линии разграничения. Это вариант Абхазии и Южной Осетии — без официального признания, но с поддержкой. Следует ли этим ограничиться в нашей украинской политике? Конечно, нет. Для того, чтобы эффективно проводить даже эту линию, необходимо сохранять возможности влияния на оставшейся территории Украины и вести с ней работу. И вести работу со всеми элементами этой Украины — и с Западной Украиной, и с Одессой, и с другими регионами. Во главе угла нашего должны быть разные подходы к регионам Украины и разные пропагандистские действия», - сказал Затулин.