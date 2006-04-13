Наша Украина хочет, чтоб парламентом руководил Президент

“Наша Украина” предлагает, чтобы руководящий орган будущей коалиции в Верховной Раде Украины – Высший Совет Коалиции – возглавил Президент Украины.

По информации пресс-службы “Нашей Украины”, об этом говорится в проекте Регламента коалиции, предложенном “Нашей Украиной” на рассмотрение рабочей группы по созданию будущей коалиции в ВР. В сегодняшнем заседании рабочей группы принимают участие: от «Нашей Украины» - Роман ЗВАРИЧ, от БЮТ - Александр ТУРЧИНОВ, от СПУ - Иосиф ВИНСКИЙ.

В частности, в проекте Регламента, в разделе ІІ “Руководящие органы Коалиции” отмечается:

“1. Органами координации и взаимодействия в Коалиции являются: Высший Совет Коалиции; Общее собрание Коалиции; Координатор Коалиции; Совет Коалиции”.

Согласно проекту, в Высший Совет Коалиции входят: Президент Украины; председатель Верховной Рады Украины; премьер-министр Украины; председатели фракций, которые входят в Коалицию; председатели партий, которые входят в Коалицию (партии, которые имеют фракции, или входят в блок партий, которые имеют фракции и являются участниками Коалиции)”.

“Возглавляет Высший Совет Коалиции – Президент Украины”, - отмечается в проекте Регламента.

Как говорится в документе, “Высший Совет Коалиции определяет стратегические задачи деятельности Коалиции, Кабинета Министров Украины, может инициировать внесение изменений к этому Соглашению”, “Высший Совет Коалиции может рассматривать любой вопрос, представляющий интерес для Коалиции”.

В разделе “Общие принципы создания и деятельности Коалиции” отмечается:

“Коалиция – это добровольное объединение депутатских фракций, которое формируется в Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций. В состав коалиции входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Коалиция формируется депутатскими фракциями, образованными в порядке, установленном Регламентом Верховной Рады Украины.

Участниками Коалиции являются фракции Верховной Рады Украины, которые приняли решение о вступлении в Коалицию, решения о чем засвидетельствованы подписями председателей (заместителей) фракций. Коалиция предусматривает также и индивидуальное членство, в том случае, если народный депутат Украины разделяет принципы создания и принципы функционирования Коалиции, но не является членом ни одной из фракций – участниц Коалиции. В этом случае народный депутат Украины обращается с соответствующим заявлением в Совет Коалиции, который выносит его заявление для принятия решения на Общем собрании.

Коалиция считается сформированной с момента официального объявления об этом председательствующим на пленарном заседании на основании поданных в аппарат Верховной Рады Украины документов”.

В проекте Регламента также определены задачи Совета Коалиции.

Так, Совет состоит из председателей депутатских фракций – участниц Коалиции и по два представителя от каждой фракции – участницы Коалиции.

Совет Коалиции осуществляет оперативное координирование деятельности Коалиции; принимает решения, обязательные для выполнения всеми участниками Коалиции по вопросам деятельности Коалиции; вырабатывает солидарную позицию Коалиции относительно законотворческой деятельности в Верховной Раде Украины или других вопросов повестки дня; принимает решение о согласовании кандидатур на должности премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины и выносит их на рассмотрение общего собрания Коалиции; ежемесячно рассматривает деятельность Кабинета Министров Украины на предмет выполнения этого Соглашения, оценивает социально-экономическую ситуацию в стране; согласовывает кандидатуры на должности председателей комитетов Верховной Рады Украины не позднее одного месяца со дня объявления об образовании Коалиции; организует подготовку и рассмотрение вопросов общим собранием Коалиции, отвечает за их рассмотрение, контролирует ход выполнения принятых решений; принимает предварительное решение относительно включения или исключения из Коалиции ее членов и т.д.

В проекте отмечается, что Совет Коалиции предварительно рассматривает предложения относительно кандидатур на должность премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины и проводит консультации с Президентом Украины по этому поводу.

На пресс-конференции после переговоров Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, За основу программы деятельности коалиции демократических сил Верховной Рады взят документ, предложенный блоком «Наша Украина».

В свою очередь, член рабочей группы, руководитель юридического департамента "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧ отметил, что в регламенте коалиции обусловлена норма, которая не дает возможности одной из сторон выходить из коалиции. По его словам, предусматривается, что если какая-то политическая сила выходит из коалиции, она получает «политический удар».

Отвечая на вопрос журналистов, И.ВИНСКИЙ отметил, что вопрос о кандидатуре на должность премьер-министра лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО не обсуждался. «Мы не обсуждали этот вопрос», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что член рабочей группы по формированию коалиции от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ не смог принять участие в пресс-конференции из-за болезни.