5 тысяч членов СДПУ(о) перешли в Партию регионов

В Днепропетровской области 5 тыс. членов Социал-демократической партии Украины (объединенной) во главе с лидером областной организации покинули ее ряды и перешли в Партию регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил экс-руководитель Днепропетровской областной организации СДПУ(о), действующий заместитель председателя областной организации Партии регионов Геннадий ГВОЗДЕВ.

По его словам, переход объясняется „схожестью идеологических платформ” СДПУ (о) и Партии регионов”.

Г.ГВОЗДЕВ отметил, что предварительно предупредил руководство СДПУ (о) о выходе из партии и отклонил просьбу оставить за партией офис, арендованный у частной структуры в Днепропетровске по ул. Чичерина, 22. Г.ГВОЗДЕВ называет „фантазией и бредом” сообщения в отдельных электронных СМИ о нападении на указанный офис, которое якобы произошло 13 ноября.

По данным Г.ГВОЗДЕВА, сейчас исполняющим обязанности руководителя Днепропетровской областной организации СДПУ(о) избран 45-летний Игорь СКАЖУТИН, который занимал эту должность до 2001 года. Сам И.СКАЖУТИН от комментариев относительно ситуации в парторганизации уклонился.

38-летний днепропетровский предприниматель Г.ГВОЗДЕВ возглавлял областную организацию СДПУ(о) с декабря 2001 по октябрь 2006 года. Баллотировался в Днепропетровский областной совет на выборах в марте 2006 года по списку СДПУ(о). Однако объединенные социал-демократы проиграли эти выборы.

На момент последних выборов Днепропетровская облорганизация СДПУ(о) насчитывала 25 тыс. членов, организация Партии регионов – 42 тыс. членов.