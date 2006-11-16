О чем Тимошенко даже говорить смешно

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что “помаранчевые” силы должны объединиться без определения лидерства в оппозиции.

В интервью УНИАН Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что БЮТ уже устал повторять о необходимости объединения помаранчевых сил. «Это наша задача», - подчеркнула она.

В то же время, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, это объединение должно состояться без определения лидерства. «Смешно говорить о лидерстве в оппозиции. В оппозиции необходимо говорить об изнурительном труде, а лидеров на выборах определит народ», - сказала она, добавив, что не нужно в этом вопросе в который раз «устраивать торги за эфемерные должности».

Как сообщал УНИАН, идея объединения “помаранчевых” сил в последнее время активно обсуждается политиками, как и вопрос о том, кто должен возглавить это объединенное движение. Так, 11 ноября делегаты ІІІ съезда партии «Народный Союз Наша Украина» приняли резолюцию, которой инициировали проведение региональных форумов “помаранчевых” сил с целью объединения. В резолюции отмечается, что объединение “помаранчевых” необходимо для противостояния угрозе реванша со стороны антикризисной коалиции.

Выступая на этом съезде, бывший полевой командир Майдана, а сейчас – министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО – не исключил возможности собственного лидерства в новом объединении. Ю.ЛУЦЕНКО также заявил, что «в Украине нет ни одной самодостаточной демократической помаранчевой силы, и главная задача – это объединяться». В то же время, говоря о партиях, которые бы могли войти в новую помаранчевую коалицию, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это могут быть разные политические силы, такие как «Наша Украина», партия «Реформы и порядок», “Пора”, часть членов Соцпартии. В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он не видит в этой коалиции Блока Юлии Тимошенко, поскольку БЮТ, по его словам, сегодня позиционирует себя как самодостаточная политическая сила.

В свою очередь, экс-председатель Совета НСНУ, лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ 14 ноября в интервью газете "Известия в Украине" заявил о возможности создания «помаранчевого» объединения или партии, куда бы вошли все лидеры Майдана.

“Я думаю, что весной мы инициируем создание помаранчевого объединения, движения, а может и партии, в которую бы вошли все лидеры помаранчевой революции. Кто будет лидером в этом объединении – ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО или ТИМОШЕНКО – будем решать», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время в отношении лидера БЮТ он, среди прочего, заявил: “Я не говорю так, как она, потому что не хочу обманывать людей. Она говорит так, потому что искренне убеждена, что это правда. Я ценю эту ее способность, но никогда не смогу пользоваться ее методами. Для меня они неприемлемы».