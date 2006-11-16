Тимошенко на годовщину революции на Майдан не пойдет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что годовщину Помаранчевой революции можно праздновать только после объединения “помаранчевых” сил.

Как сказала она корреспонденту УНИАН, это необходимо для того, чтобы не испортить праздник «ритуальными реверансами».

Комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «этот праздник, мне кажется, уже вычеканен в истории мира, а не только Украины, достаточно яркими буквами. И никто нивелировать этот праздник не сможет».

Другое дело, по словам лидера БЮТ, - как праздновать этот день. «Мне кажется, что сейчас, когда в кризисе находятся и “помаранчевые” идеи, и “помаранчевая” команда, когда в политике происходит реванш старых сил, незачем, собственно, праздновать, а нужно работать», - сказала она, добавив, что большинство людей, которые стояли на Майдане, живут с обидой в сердце на политиков. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что люди не разочарованы тем, что вышли на Майдан, «потому что все верят и понимают, что делали правильно, когда выходили на Майдан, а именно (живут) с обидой на политиков, которые не способны были выдержать ни слова, ни линию, ни стратегию, ни принципы».

По ее убеждению, необходимо изменить ход событий: “Сначала вернуть себе власть и выполнить обещания, данные на Майдане, а уже после того праздновать, когда будут результаты”.

По словам лидера БЮТ, в день годовщины (22 ноября) она не пойдет на Майдан. «Чтобы не доводить до абсурда, нам нужно хранить Майдан в своем сердце, а не делать из этого шоу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил, что делать праздник из годовщины Помаранчевой революции не следует. «Я уверен в том, что мы никакого праздника из этого не должны делать. Мы должны провести дискуссии, отметить, что такое событие в государстве было, которое дало нам позитив и негатив», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.