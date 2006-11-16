Москаль советует Шуфричу жениться на бабе Параске

Постоянный Представитель Президента в АРК Геннадий Москаль, отвечая на вопрос "Обозревателя" "Чем вам допек Шуфрич? Вы недавно даже раскритиковали его участие в жюри на конкурсе красоты", ответил:

"Я сказал, что участие Шуфрича в конкурсе красоты – это все равно, что присоединить общество по защите животных к мясокомбинату. Если человек побил мисс Ужгород… (Пауза).

Это все, из-за того, что Нестор Иванович не женат. Ему нужно жениться. Я бы ему посоветовал хорошую пару – бабу Параску. Была бы прекрасная украинская семья.

- Какая-то кошка пробежала между вами?

- Когда я работал руководителем Закарпатской ОГА, на выборах 2002 года Нестор Иванович очень хотел переизбраться в парламент. Приехали лидеры объединенных эсдеков и сказали, что Шуфрич должен быть депутатом от Ужгорода. Я заявил, что не позволю, чтобы в Закарпатье с меня смеялись. Я сказал: «пока я буду губернатором - этот политклоун депутатом ВР не будет!». Нестор Иванович и его руководство затаили на меня большую обиду."