Часть четвертой власти сегодня отмечает профессиональный праздник

Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравили работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, “ваш высокопрофессиональный добросовестный труд, ответственное отношение и творческий подход к порученному делу способствуют становлению в нашем государстве современного информационного общества. Благодаря вам, отрасль связи и информатизации является важной составляющей отечественной экономики, основой инновационного развития государства, существенно влияет на развитие социальной сферы”.

Президент выразил убеждение, что связисты вместе с работниками радио и телевидения и в дальнейшем будут способствовать модернизации национальной системы связи, формированию совершенной информационной структуры европейского типа, внедрению новейших технологий и инноваций, достижению лучших стандартов жизни, построению богатой, процветающей страны.

В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии подчеркнул, что “сегодня новейшие информационные технологии, средства коммуникации и массовой информации – неотъемлемые составные жизни каждого современного человека”. Глава правительства убежден, что утверждение гражданского общества, экономический рост, приближение к мировым стандартам жизни невозможно без весомого вклада работников радио и телевидение и связистов, которые достойно выполняют свою ответственную работу.

Премьер считает, что работники радио, телевидения и связи вдохновенным трудом помогают людям ощутить свою причастность к процессам настоящего, открывают широкие возможности для развития человеческих контактов и общения.

“Уверен, что и в дальнейшем работники радио, телевидения и связи будут прилагать все усилия для обеспечения объективного и непредвзятого информирования наших граждан, внедрения передовых технологий и современных средств связи”, говорится в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале.